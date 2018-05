Welche Schönheit wird in der diesjährigen Die Bachelorette-Staffel 20 Single-Männern den Kopf verdrehen? Diese Frage stellen sich Fans seit Monaten. Bereits im Dezember 2017 hatte RTL die nächste Runde der Kuppelshow angekündigt. Bisher wurde allerdings nur heiß spekuliert: von Model Sabia Boulahrouz (40) über Sängerin Sarah Lombardi (25) bis hin zur Ex-Der Bachelor-Kandidatin Erika Dorodnova (27). Jetzt steht möglicherweise die offizielle Rosen-Lady fest. Laut Medienberichten vergibt in diesem Jahr Nadine Klein die Schnittblumen, ebenfalls ein ehemaliges Bachelor-Girl.

Die Erinnerung an Nadine ist noch ganz frisch. Schließlich kämpfte die ausgebildete Musicaldarstellerin erst Anfang des Jahres um das Herz von Bachelor Daniel Völz (33). Nadines TV-Abenteuer endete ernüchternd in Folge fünf. Der Rosenkavalier schien einfach kein Interesse an ihr zu haben. Laut Closer-Informationen soll die Studentin bald in die Rolle der Rosenverteilerin schlüpfen. Warum gerade die Berlinerin? Die Produzenten der Sendung habe sie mit ihrer souveränen, zielstrebigen und authentischen Art beeindruckt.

Ob sich Nadine tatsächlich erneut in eine Beziehungssuche vor Kameras stürzen wird? Im Interview mit Promiflash erklärte sie im Februar, dass sie nach ihrer Bachelor-Erfahrung erst einmal genug vom Dating habe. Was meint ihr – ist die Brünette die neue Bachelorette? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

