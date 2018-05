Wenn aus Liebe ein neues Leben wird! Das wohl süßeste Netz-Paar bekommt Nachwuchs: Bibi Heinicke (25) und ihr Liebster Julian (25). Nicht nur die Fans machen schon jetzt riesige Freudensprünge, auch die werdende Mama selbst kommt aus dem Strahlen nicht mehr raus. Ihre Community hält sie mit niedlichen Schnappschüssen auf dem Laufenden und so sorgte sie jetzt für Nachschub: Mit einem Blumenstrauß in der Hand richtet sie ein paar liebe Worte an ihr ungeborenes Kind!

"Jetzt ist schon die Hälfte meiner Schwangerschaft rum. Verrückt, wie schnell die Zeit rast. Jeden Tag freuen wir uns ein Stückchen mehr auf dich. Es ist einfach so ein wunderschönes Gefühl zu sehen und zu spüren, wie Leben in einem heranwächst", schrieb Bibi bei Instagram. Dazu postete die Vloggerin ein Pic mit einem Blumenstrauß auf dem Arm und einem bunten Blumenkranz im Haar. Doch im Zentrum steht ihr kleiner Baby-Bauch. Kaum zu glauben, dass Bibi schon fast im sechsten Monat ist!

Vor Glück sprüht auch Freund Julian. Ein Pärchen-Pic, auf dem der YouTuber seine Hand schützend auf das Bäuchlein seiner Freundin legt, kommentierte der werdende Vater so: "Ich glaube, ich war noch nie so glücklich." Das Geschlecht ihres Kindes haben die beiden leider noch nicht verraten, aber lange behalten sie die putzige Nachricht bestimmt nicht mehr für sich!

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Webstars

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

