Bei Bachelor in Paradise wird's langsam so richtig ernst. Unter der Sonne der thailändischen Insel Ko Samui flirten die Kandidaten, was das Zeug hält. Carolin Ehrensberger, bekannt aus der Bachelor-Staffel 2015, scheint ihre Position als begehrtes Traumgirl schamlos auszunutzen. Sie verdreht ihren männlichen Kollegen nämlich reihenweise den Kopf, lässt die Jungs aber fleißig zappeln. Philipp Stehler muss sogar einen fiesen Seitenhieb über sich ergehen lassen – mit Happy End?

Die schöne Blondine hat am Mittwoch tatsächlich die Qual der Wahl. Sie darf einen der Junggesellen im Paradies zum Date bitten. Aber für wen soll sich Caro entscheiden, schließlich fliegen ihr am laufenden Band die Herzen ihrer Kollegen zu – für Neuankömmling Sebastian Fobe (32), für ihren Ex-Bachelor Oliver Sanne (31) oder Hottie Philipp Stehler? Im Gespräch mit Letzterem lässt sie ihren Gedanken freien Lauf und erklärt: "Wenn ich mit Sebastian nicht auf einen Nenner komme, dann nehme ich dich. Oli wird es definitiv nicht." Was für ein fieser Seitenhieb, schließlich hat der smarte Berliner schon im Vorfeld das Interesse an der Steuerfachangestellten bekundet. Ist er etwa nur zweite Wahl? Dass auch Sebastian nicht abgeneigt wäre, ist kein Geheimnis. Er gab zu: "Würde Caro das Date mit mir machen wollen, würde ich mich sehr freuen, sie ist sehr hübsch und cool."

Aber die kleine Plauderei mit Philipp scheint Caro letztendlich doch genau gezeigt haben, was sie will. Letztendlich fiel ihre Wahl tatsächlich auf den hübschen Berliner. Das spätere überraschende Fazit des Dates: "Megaguter Typ, hätte ich nicht gedacht. Der ist voll anders, als ich dachte. Es war mega schön." Was sagt ihr dazu, dass Philipp die Einladung angenommen hat?

MG RTL D / Arya Shirazi Philipp Stehler, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer 2018

MG RTL D Sebastian Fobe und Carolin Ehrensberger

WENN Philipp Stehler im Madame Tussauds

