Kann sie das amerikanische Publikum von sich überzeugen? Sarah Lombardi (25) ist derzeit nicht mehr aus den deutschen Charts wegzudenken. Mit ihrer Hit-Single "Genau hier" holte sich die Ex-DSDS-Kandidatin ihren Platz in den Radiosendern zurück. Ein Traum hat das Goldkehlchen aber nach wie vor: Sarah will einmal in den USA die Bühne rocken. Ob sie dieses Vorhaben wohl meistern kann?

Die aktuellen Folge ihrer Doku "Sarah: Zurück zu mir" begleitet die ehrgeizige Brünette bei ihren Abenteuern in der Country-Stadt Nashville. Dort soll sie in der Honkey Tonkey Bar ihren allerersten Auftritt in Amerika hinlegen. Der Plan gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht: "Wir wussten nicht, ob die Band die Songs, die ich kenne, überhaupt spielen kann, weil die eher so Country-Musik machen", zittert Sarah noch am Morgen ihrer Show.

Das Wirrwarr um den perfekten Titel geht allerdings positiv aus: Mit Cowboyhut und coolen Boots zeigt die 25-Jährige, was sie draufhat. Ihre Version von Whitney Houstons (✝48) Ohrwurm "I Wanna Dance With Somebody" bringt die Gäste so richtig zum Beben. "Ich will am liebsten noch mal", schwärmt die Strahlefrau nach ihrem Tennessee-Debüt.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Sarah Lombardi beim "Fack Ju Göhte"-Musical in München

Andreas Rentz / Getty Images Sarah Lombardi beim Echo Award 2018

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, deutsche Sängerin

