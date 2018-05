Er ist ein aktiver Morgenmensch! Liam Payne (24) promotet derzeit fleißig mit J. Balvin (33) seinen neuen Song "Familiar" und übernachtet gerade öfter in Hotels als zu Hause bei seiner Familie. Nun gewährt der frühere One Direction-Star seinen Fans besonders witzige Einblick in sein Hotelzimmer: Ob total relaxt beim Meditieren oder mega-aufgekratzt beim Hampelmann-Springen – der 24-Jährige scheint offenbar gut aus dem Bett zu kommen!



