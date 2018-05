Bahnt sich tatsächlich Zoff im Schlaraffenland an? Bei Bachelor in Paradise suchen derzeit ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten nach der großen Liebe. Unter ihnen: Traumgirl Carolin Ehrensberger. Sie kämpfte 2015 um das Herz von Oliver Sanne (31), musste sich im großen Finale aber gegen Liz Kaeber (25) geschlagen geben. Zufall, dass auch der Fitnesstrainer Teil der Kuppelshow ist? In der letzten Wochen wagten die zwei einen Neuanfang, doch Oli ließ seine Verflossene erneut ordentlich zappeln. Kommt es zwischen den beiden jetzt zum großen Beef?

In der vergangenen Woche trafen Oli und Caro im thailändischen Ko Samui nach Jahren der Funkstille aufeinander und entschieden sich dazu, ihrer Freundschaft und potenziellen Liebe noch eine Chance zu geben. Anfänglich schienen zwischen den beiden tatsächlich ordentlich die Funken zu sprühen. Doch dann ließ der einstige Bachelor seine Ex-Kandidatin zappeln und flirtete was das Zeug hält mit den anderen Resort-Bewohnerinnen. Ein fieses Machtspielchen? Bei der großen Tagesentscheidung überreichte er Caro nämlich letztendlich doch seine Rose. Doch das Hin und her ließ sie sich nicht gefallen.

Für die Blondine stand nach dem ersten Paradies-Abenteuer offenbar fest: Sie will es Oli heimzahlen. In Show zwei hatte sie dann tatsächlich die Qual der Wahl: Sie durfte einen Mann zum Date bitten. Für Oli eine echte Zitterpartie: "Das sie die Macht hat regt mich echt ein bisschen auf. Die Rolle der Bachelorette passt nicht zu ihr, das ist nicht die Caro, die ich kenne." Letztendlich ging er tatsächlich leer aus, Caro entschied sich für seinen Kollegen Philipp Stehler. Ob Oli wenigstens in der Nacht der Rosen hoffen darf?

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Erika Dorodnova, Oliver Sanne und Carolin Ehrensberger, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D Philipp Stehler und Carolin Ehrensberger bei BiP

