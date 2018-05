Ihre Liebe ist endgültig Geschichte: YouTuberin Nikkie Tutorials (24) hat sich von ihrem langjährigen Freund Rick getrennt. Aber kommt die Nachricht wirklich überraschend? Vor ein paar Monaten wurde bereits spekuliert, dass der Boyfriend des Make-up-Profis sie betrogen haben könnte. Zu den Fremdgehgerüchten hat sich die 24-Jährige aber nie geäußert. Ob das Liebes-Aus also damit zusammenhängt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Fest steht nur, dass Nikkie nicht mehr in einer Beziehung ist – das bestätigte die Niederländerin via Twitter: "Leute, ihr wisst, dass ich nicht viel über mein Privatleben preisgebe, aber ich möchte euch wissen lassen, dass ich seit einiger Zeit wieder Single bin." Ihre Fans sollen sich keine Sorgen machen, denn sie und Rick seien immer noch gute Freunde und sie freue sich auf ein neues Kapitel in ihrem Leben.

Auch wenn es in ihrem Liebesleben momentan nicht rund läuft – privat befindet sich die Blondine auf der Überholspur. Der Schminkguru hat auf Instagram über zehn Millionen Fans – fast genauso viele User verfolgen ihre Tutorials auf YouTube. Als wäre das noch nicht mega genug, durfte der Webstar bereits Promis wie Kim Kardashian (37) und Nicole Richie (36) verschönern.

Jason Kempin / Getty Images Nikkie Tutorials in New York 2017

FayesVision / WENN.com Nikkie Tutorials bei den Teen Choice Awards 2017

WENN.com Nikkie Tutorials in Dortmund 2018

