Jeanette Biedermann (38) ist wieder da! Der ehemalige GZSZ-Star meldete sich nach einer langen Funkstille endlich bei seinen Fans zurück. Im Fernsehen hat man die Schauspielerin schon ewig nicht mehr gesehen. Und auch auf allen Social-Media-Kanälen war es still um den Soap-Star. Doch jetzt scheint das Warten der Fans endlich ein Ende gefunden zu haben: Jeanette postet nach langer Zeit wieder ein Selfie und zeigt sich darauf ganz privat auf Theatertour!

Bereits im April kündigte Jeanette auf Facebook eine neue Tour ihrer Bühnenkomödie "Aufguss" mit Co-Star Hugo Egon Balder (68) an. Diese scheint nun in vollem Gange zu sein, wie das aktuelle Bild der Blondine belegt. Komplett ungeschmickt und mit pinker Einhorn-Nackenrolle bewaffnet zeigt sich der Theater-Star von der Rückbank eines Autos. Unter dem Foto schreibt sie: "Grüße aus dem Auto! Diese langen Autofahrten haben auch etwas für sich, man kommt dazu, seine Lieblingsalben in Ruhe zu hören." Am liebsten höre sie gerade James Blake (38), erzählt sie weiter. Für die Fans von Jeanettes Musik gibt es aber auch gute Neuigkeiten: Die Blondine kündigte ebenfalls an, dass sie viele neue Lieder geschrieben habe.

Neben der Schauspielerei ist die Musik die zweite große Leidenschaft der 38-Jährigen. Anfang der 2000er Jahre gelang ihr als Solokünstlerin der Durchbruch, 2001 wurde sie sogar mit dem Echo in der Kategorie "Beste Künstlerin National" ausgezeichnet. Seit 2012 ist sie an der Seite ihres Mannes Jörg Weißelberg (50) mit der Band Ewig unterwegs. Ein Jahr später gab sie ihr Bühnendebüt am Theater. Würdet ihr euch ihr Theaterstück ansehen?

Getty Images Jeanette Biedermann bei der "Aufguss"-Premiere in München

Hannes Magerstaedt/Getty Images Hugo Egon Balder und Jeanette Biedermann bei der "Aufguss-Premiere" in München

WENN.com Jeanette Biedermann und Band "Ewig" im Dezember 2016

