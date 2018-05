Von wegen Laufsteg, Klaudia (21) mit K will nach ihrem Germany's next Topmodel-Exit vergangene Woche nicht wie jedes x-beliebige Model durchstarten! Im großen Doppel-Shoot-Out mit Victoria's Secret-Engel Alessandra Ambrosio (37) verlor die quirlige Rothaarige gegen Staffelkontrahentinnen Toni (18) und Jennifer (23) und musste zusammen mit Sara Leutenegger (24) die Heimreise antreten. Doch auch nach ihrem Show-Aus plant Klaudia, nicht aufzugeben: Sie will als Entertainerin groß rauskommen!

Im ProSieben-Interview plauderte die 21-Jährige jetzt über ihre großen Karrierepläne – und die sind alles andere als gewöhnlich: "Ich werde sehr wahrscheinlich als Model weiterarbeiten, also jetzt nicht als klassisches Model. Mein Traum ist es jetzt nicht, weltweit auf Catwalks zu laufen, aber so in die Richtung Werbung möchte ich schon gehen. Ich möchte viel im Fernsehen gezeigt werden, vielleicht klappt da ja mal ein Job", freute sich die Wahlberlinerin. Ein kleines Engagement in dieser Richtung hat Klaudia bereits ergattert: Ab dieser Woche ist das Nachwuchsmodel in einer Web-Show zu sehen!

Aber das ist längst nicht alles – auch ihre treuen Follower möchte Klaudia in Zukunft stets über ihr Leben auf dem Laufenden halten: "Als Influencerin möchte ich ganz doll dabeibleiben. Es macht mir Spaß, mit meiner Community zu reden", eröffnete das TV-Sternchen im Gespräch. Aber was glaubt ihr: Kann es Klaudia als Entertainerin schaffen? Stimmt ab!

Instagram / sara.topmodel.2018 Klaudia und Sara, GNTM-Kandidatinnen 2018

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin 2018

