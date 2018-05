Heute Abend, in der zweiten Episode des Dating-Spektakels Bachelor in Paradise, gesellt sich ein unerwarteter Neuzugang zu den Singles: Ur-Bachelor Paul Janke (36). Vor nunmehr sechs Jahren brachte der blonde Ex-"Mister Hamburg" seine Rosenkandidatinnen regelrecht um den Verstand. Und so scheint es auch in der neuen Kuppelshow zu laufen. Die Mädels empfangen den DJ mit offenen Armen. Die männlichen Paradiesbewohner wittern hingegen direkt Konkurrenz.

In pinkfarbenen Shorts und Blumenshirt spaziert Paul breit grinsend in die Inselvilla auf Ko Samui. Ein Auftritt, der bei den Ladys ankommt, wie der neue RTL-Teaser zeigt: "Paul hat definitiv hier gefehlt. Ich meine, er ist der Bachelor schlechthin und was wäre 'Bachelor in Paradise' ohne Paul Janke", verkündet Carina Spack aufgeregt im Interview. Und auch bei Pam Gil Marta aus der Oliver Sanne-Staffel 2015 kann das Männermodel punkten. Während eines abenteuerlichen Klippen-Dates bringt er die Studentin immer wieder zum Lachen. Ihr Fazit: "Das war wirklich traumhaft."

Pauls Date mit Pam ist wohl auch der Grund, warum Philipp Stehler nicht allzu begeistert von dessen Einzug ist. Schließlich hatte sich der ehemalige Polizist in Folge eins die Sympathien der Brünetten während eines Rendezvous gesichert. Und auch die Reaktion von Oliver Sanne (31), dem bisher einzigen Bachelor im Paradies, spricht Bände: "Es kam eine attraktive Lady mit langen, blonden Haaren rein. Das ist ja genau mein Beuteschema – und beim zweiten Blick habe ich dann erkannt, das es der Rosenkasper von uns Bachelorn schlechthin ist."

MG RTL D / Arya Shirazi Carina Spack, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Kandidaten von "Bachelor in Paradise" 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

