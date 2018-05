Sie war schwer krank! Judith Holofernes (41) ist neben fünf weiteren Künstler in der aktuellen Ausgabe von Sing meinen Song in Südafrika mit dabei, die dieses Jahr zum ersten Mal von Mark Forster (34) moderiert wird. Was bisher jedoch niemand wusste: Judith litt vor ihrer Teilnahme bei dem Tauschkonzert unter Meningitis! Nun hat die Singer-Songwriterin zum ersten Mal über ihre Erkrankung gesprochen.

Die Hirnhautentzündung wurde bei der gebürtigen Berlinerin 2017 diagnostiziert: "Ich hatte etwa drei Monate lang rasende Schmerzen, konnte wochenlang den Kopf nicht heben und lag flach im Bett. Dazu war lange ungeklärt, was da eigentlich los ist, das hat mir natürlich auch Angst gemacht", erzählte sie gegenüber Bunte. Im Sommer und Frühherbst habe sie aus diesem Grund auch Konzerte absagen müssen.

Nach ihrer Genesung habe sie sich dann bewusst dazu entschieden, beruflich wieder voll einzusteigen: "Ich konnte ja wirklich eine lange Zeit gar nichts machen, und ich bin eigentlich ein Stehaufmännchen und immer viel zu früh wieder am Start. Jetzt habe ich mich gezwungenermaßen mal wirklich ausgeruht. 'Sing meinen Song' war eigentlich ein perfekter Wiedereinstieg!", erklärte sie weiter. Die Sendung verlange einem viel ab, mache aber so viel Spaß, dass es ihr leicht gefallen sei.

Instagram / markforsterofficial Judith Holofernes, Mary Roos, Rea Garvey, Johannes Strate, Mark Forster, Marian Gold und Leslie Clio

MG RTL D / Markus Hertrich Judith Holofernes beim "Sing meinen Song"-Abend von Revolverheld und Johannes Strate

Hannes Magerstaedt / Freier Fotograf / Getty Images Judith Holofernes in München 2015

