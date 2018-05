Runde drei beim Tauschkonzert! Bisher flimmerten zwei Folgen der diesjährigen Sing meinen Song-Staffel über die Mattscheibe. In der Auftakt-Episode coverten die Stars die Hits der Band Revolverheld und begeisterten mit ihren eigenen Interpretationen Band-Frontmann Johannes Strate (38). In der zweiten Folge sangen die Musiker Hits von Rea Garvey (45) und dessen Gruppe Reamonn. Nächste Woche steht Judith Holofernes (41) im Zentrum, die Anfang der Nullerjahre mit der Band Wir sind Helden durchstartete. Ihren Kollegen stehen damit Ohrwürmer aus fast zwei Jahrzehnten zu Verfügung: Für welchen Song werden sie sich entscheiden?

Die Zuschauer vor den Bildschirmen dürfen sich am dritten Musikabend auf eine Premiere freuen: Rea Garvey singt zum ersten Mal komplett auf Deutsch. Zwar lieferte der Ire schon mit dem Revolverheld-Hit "Lass uns gehen" eine Kostprobe seiner Deutschkenntnisse, doch die Strophen des Songs trug er auf Englisch vor. Bei dem Wir-sind-Helden-Chartbreaker "Guten Tag" verzichtet er darauf, zwischen den beiden Sprachen zu wechseln. Ob ihm dieses Wagnis bei der 41-Jährigen Bonuspunkte einbringen wird?

Die Hauptperson des Abends wird ebenfalls auf der Bühne stehen. Judith singt in Südafrika ihre Single "Der letzte Optimist" von ihrem neuen Album. Mit der Platte wagt sich die Berlinerin an neue Themenbereiche: "Ich bin eine ziemlich unzerstörbare Optimistin und hatte Lust, mal einen Song zu schreiben, der mal keine Versöhnung drin hat und keinen Silberstreif, sondern wirklich nur das totale Elend", erzählt sie ihren Mitstreitern in der Sendung.

Hier die Songauswahl im Überblick:

Rea Garvey – "Guten Tag"

Leslie Clio – "Müssen nur wollen"

Judith Holofernes – "Der letzte Optimist"

Mark Forster – "Oder an die Freude"

Marian Gold – "Bring mich nach Hause"

Johannes Strate – "Denkmal"

