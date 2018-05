"Solo: A Star Wars Story" auf dem roten Teppich! Das Spinn-off zu der erfolgreichen Science-Fiction-Reihe kommt nächste Woche in die deutschen Kinos. Vor ein paar Tagen feierte der Weltraumstreifen Premiere in Los Angeles. Stars wie das Hollywood-Urgestein Woody Harrelson (56), Emilia Clarke (31) und "Magic Mike"-Hottie Donald Glover (34) gehören unter anderem zu dem hochkarätigen Cast, der sich an diesem glamourösen Abend in Schale schmiss: Die Darsteller übertrumpften sich mit ihren heißen Outfits fast gegenseitig auf dem Red Carpet der Weltpremiere!

Die Ladies zogen im Blitzlicht sicherlich alle Blicke auf sich! "Game Of Thrones"-Star Emilia verzauberte die Gäste in einem schulterfreien roten Traumdress und auch "Westworld"-Sternchen Thandie Newton (45) beeindruckte mit einem ausgefallenen Tüllkleid, ganz in Schwarz. Die Männer überzeugten klassisch mit smarten Anzügen – bis auf einen: Joonas Suotamo, der in "Solo: A Star Wars Story" Han Solos flauschigen Freund Chewbacca spielt, trug das wohl "heißeste" Kostüm des Abends. In seiner pelzigen Verkleidung dürfte der Wookie unter dem ganzen Rampenlicht ordentlich geschwitzt haben.

Chewie wird in dem Film eine wichtige Rolle spielen. Denn er ist der beste Freund von Han Solo, um dessen Vorgeschichte sich der neue Star-Wars-Streifen dreht. Somit ist der pelzige Kumpel fester Bestandteil fast jeder Szene des Films. Den Han Solo spielt in diesem Teil Alden Ehrenreich.

