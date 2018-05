Bisher schweigen Sila Sahin (32) und Samuel Radlinger (25) eisern: Erwarten sie einen Jungen? Oder dürfen sie sich schon bald über ein Baby-Girl freuen? Zwar hat sich die werdende Mama bereits vor einigen Wochen verplappert und betont, sie und ihr Schatz bekämen einen kleinen Wikinger. Seitdem halten sich die Eltern in spe mit weiteren Hinweisen aber zurück. Jetzt scheint sich der Verdacht auf einen angehenden Kicker im Hause Sahin-Radlinger trotzdem zu verdichten. Der entscheidende Hinweis kommt aber nicht von Sila, sondern ausgerechnet von RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (54)!

Die kommentierte Silas neuesten Schnappschuss jetzt auf Instagram. Unter ein sommerliches Pic, das die Schwangere lachend im Bikini auf einem Balkon zeigt, postete die 54-Jährige gleich sieben blaue Herzen. Ja, genau – blau! Ein Beweis, dass Sila wirklich einen Mini-Wikinger erwartet? Die Auflösung gibt es zwar erst in etwas mehr als zwei Monaten, wie gut ihr die Schwangerschaft tut, ist aber schon jetzt zu sehen: Die Ex-GZSZ-Darstellerin strahlt, was das Zeug hält und darf sich über zahlreiche begeisterte Kommentare ihrer Follower freuen.

Die bewundern vor allem die XXL-Kugel der Schauspielerin. Die ist für den siebten Monat ganz schön groß, was einige ihrer Fans zu wilden Spekulationen verleitet: "Kriegst du Zwillinge?" und "Wie viele Kinder hast du denn da drinnen?", lauten nur zwei Reaktionen. Gegen die doppelte Baby-Dosis hätte die Beauty übrigens nichts einzuwenden. Bereits 2017 gab sie zu, gerne Zwillingsmama zu sein.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Cinnamon Red/WENN.com Frauke Ludowig in Berlin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger in Geilo in Norwegen

