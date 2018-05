Verwandelt sich Ryan Reynolds' (41) Töchterchen James (3) etwa in eine kleine Diva! Trotz ihres zarten Alters ist die Tochter von Schauspielerin Blake Lively (30) und ihrem Mann bereits ein echter Star. Der Grund: Die süße Maus trällert in einem der Songs von keiner Geringeren als Taylor Swift (28) mit! Ob der Dreijährigen dieser Ruhm am Ende vielleicht ein wenig zu Kopf gestiegen ist? In einem Interview sprach Papa Ryan nun über die vermeintlichen Starallüren seines Nachwuchses!

"Meine Tochter hat seit diesem Song ein schreckliches Problem mit ihrem Ego. Sie ist einfach unerträglich geworden", scherzte der Deadpool-Darsteller in dem amerikanischen Morgenmagazin Good Morning America. Tatsächlich sei sich der Kanadier noch nicht einmal sicher, ob seiner Kleinen überhaupt bewusst ist, dass sie in dem Song "Gorgeous" zu hören ist. Doch wie genau kam es eigentlich zu der musikalischen Einlage des Hollywood-Zwergs? "Da gibt es diese kleine Intro... enstanden ist das Ganze aus einer Sprachnachricht, die in dem Song gelandet ist", erklärte der zweifache Familienvater den Auftritt seines Sprosses auf dem aktuellen Album des Pop-Sternchens.

Ob die Nachwuchsmusikerin vielleicht schon bald in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern treten wird? Wenn es nach ihrem Vater geht, wohl eher nicht. Der 41-Jährige halte nicht viel davon, seine Sprösslinge ins Rampenlicht zu zerren: "Kleine Kinder im Showbusiness – das ist doch verrückt", meinte der Schauspieler weiter. Er verstehe einfach nicht, was die Jüngsten in der Unterhaltungsbranche verloren haben.

Matt Winkelmeyer / Freier Fotograf / Getty Images James Reynolds bei der Stern-Verleihung ihres Vaters auf dem Hollywood Walk of Fame

Theo Wargo/Getty Images for iHeartMedia Taylor Swift während der Jingle Ball Show 2017

Xavier Collin/Image Press/Splash Ryan Reynolds mit Tochter James und Ehefrau Blake Lively mit Baby Ines auf dem Walk of Fame 2016

