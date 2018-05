Es war ein riesiger Schock für Bela Klentze (29). Der Alles was zählt-Star verletzte sich mitten in seiner Quickdance-Performance bei Let's Dance und musste nach der Show aufgeben. Über sein Aus in dem Promi-Tanzwettbewerb war der Schauspieler unglaublich traurig. Jetzt erholt er sich von den Strapazen der vergangenen Wochen und macht erst einmal Urlaub am Meer. Bei Sonnenschein und angenehmer Stille kann er nun einfach die Seele baumeln lassen.



