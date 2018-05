Sie zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit. Am 23. April wurde Herzogin Kate (36) zum dritten Mal Mutter und posierte nur wenige Stunden nach der Geburt von Söhnchen Prinz Louis für die wartenden Fotografen. Seitdem hat sich die 36-Jährige zurückgezogen, während ihr Ehemann Prinz William (35) weiterhin seine Verpflichtungen erfüllte. Doch Kates Versteckspiel hat jetzt ein Ende: Kurz vor der Generalprobe von Prinz Harrys (33) und Meghan Markles (36) Hochzeit haben Paparazzi die Duchess of Cambridge endlich wieder zu Gesicht bekommen!

Gemeinsam mit ihrem Göttergatten William machte sich die Brünette auf den Weg vom Kensington Palast in London nach Windsor, wo die allerletzten Vorbereitungen für die Zeremonie am Samstag laufen. Während Harry und Meghan sich in einem anderen Wagen fahren ließen, saß der 35-Jährige höchstpersönlich am Steuer und chauffierte seine Liebste im Auto Richtung Westen. Einziger Wermutstropfen für die Fotografen: Kate verhüllte ihr Gesicht hinter einer großen Sonnenbrille.

Von Williams und Kates Nachwuchs fehlte am Nachmittag jede Spur. Doch spätestens am 19. Mai wird es ein Wiedersehen zumindest mit Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) geben, denn die beiden werden als Page Boy und Bridesmaid bei der Feier dabei sein. Baby Louis wird währenddessen ganz in der Nähe von seiner Nanny betreut.

