Der Schauspieler Dylan Sprouse (25) wurde schon im zarten Alter von 13 Jahren an der Seite seines Zwillingsbruders Cole (25) mit der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody" weltberühmt. Während sein Twin mit Riverdale gerade riesige Erfolge einfährt, geht es bei dem 25-Jährigen karrieretechnisch aktuell etwas ruhiger zu. Doch nun gerät der US-Amerikaner mit einem Promistreit in die Schlagzeilen: Im Netz pöbelt er nämlich keinen Geringeren als 30 Seconds to Mars-Frontmann Jared Leto (46) an!

Jared ist aktuell offenbar auf Flirtkurs und scheut sich dabei nicht, die Ladys seiner Wahl über ihre Social-Media-Profile anzuschreiben. Mit dieser offensiven Anmachstrategie macht er sich aber nicht nur Freunde. Dylan greift den Oscar-Preisträger jetzt in aller Öffentlichkeit an: "Hey Jared, da du jetzt ja schon jedes weibliche Model zwischen 18 und 25 Jahren per privater Nachricht angegraben hast: Wie hoch ist denn deine Erfolgsrate", stichelt er auf Twitter gegen den 46-Jährigen.

Tatsächlich ist Jared dafür bekannt, sich gerne mit hübschen Promidamen zu umgeben. Ihm wurden schon Romanzen mit Cameron Diaz (45), Scarlett Johansson (33) und Miley Cyrus (25) nachgesagt. Sein Widersacher Dylan wollte bisher allerdings nicht verraten, warum ihn dieses Flirtverhalten dermaßen stört. Vielleicht baggert der Filmstar ja gerade seine Ex-Freundin Dayna Frazer an. Der Sprouse-Zwilling trennte sich nach drei Jahren Beziehung vor einigen Monaten von der Beauty. Das 25-jährige Model passt jedenfalls perfekt in Jareds Beuteschema.

Dia Dipasupil/Getty Images Jared Leto bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Rich Fury/Getty Images for Blake and White Films Dylan Sprouse, Schauspieler

Instagram / daynafrazer Dayna Frazer und Dylan Sprouse

