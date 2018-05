Da hat jemand seine gebräunte Nase um Längen vorne! In Folge zwei der neuen Kuppelshow Bachelor in Paradise wurde der Rosenkavalier des Jahres 2012, Paul Janke (36), auf die thailändische Insel gespült. Damit machte er Oliver Sanne (31), der drei Jahre nach ihm als Blumenverteiler begeisterte, als einziger weitere Bachelor Konkurrenz. Aber welcher Beach-Boy kommt wohl besser an? Die Promiflash-Leser haben einen Favoriten!

4.326 User beteiligten sich an der Suche nach dem wahren King der Röschen. Davon waren 3.205 Voter (74,1 Prozent) der Meinung, dass der Blondschopf eine bessere Figur mache. Vor allem Pauls Warmherzigkeit und Ernsthaftigkeit überzeuge die Zuschauer. Dagegen muss sich sein Nebenbuhler Oli mit gerade einmal 1.121 Verehrerinnen (25,9 Prozent) zufriedengeben. So viele Zuschauer waren von seiner liebenswürdigen und lustigen Art begeistert.

Aber nicht nur die Girls vor den Fernsehbildschirmen, sondern auch die Ladys der Traumküste fanden in dem DJ die unterhaltsamere Gesellschaft: Während sich Paul über eine Rose von Carina Spack freuen konnte, ging der braunhaarige Beau leer aus – seine Turtelpartnerin Carolin Ehrensberger entschied sich in der letzten Folge dann doch gegen ihn.

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, der Bachelor 2015

Instagram / jankepaul Paul Janke, der Bachelor 2012

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

