Entfacht jetzt der Hahnenkampf bei Bachelor in Paradise? Im paradiesischen Thailand ziehen Woche für Woche ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten ein, um noch einmal vor laufender Kamera nach der großen Liebe zu suchen. Unter die Liebeshungrigen mischen sich auch waschechte Rosenkavaliere. Während Oliver Sanne (31) bereits in Woche eins sein Bettchen im Resort bezogen hat, darf sich Paul Janke (36) ab dieser Woche auf das große Liebesabenteuer freuen. Aber welcher Schnittblumen-Verteiler kann bei euch mehr punkten?

Er dürfte die Sympathien der Zuschauer bereits sicher haben. Oliver Sanne gehört zu den TV-Stars, die die Kuppelshow seit Anfang an aufmischen. In Woche eins traf er auf Carolin Ehrensberger, die in seiner damaligen Staffel um sein Herz gebuhlt hat, sich im Finale aber gegen Liz Kaeber (25) geschlagen geben musste. Eine komische Situation, die der Fitnesstrainer gekonnt meisterte. Er suchte das Gespräch und glättete die Wogen. Festlegen wollte er sich trotzdem nicht, stattdessen legte er Wert darauf, auch anderen Mädels die Chance auf ein Kennenlernen zu geben. Er sorgte einerseits als Flirtmaschine und andererseits mit seinen flotten Sprüchen für Aufmerksamkeit. Etwas zu viel des Guten?

Paul Janke durfte in Woche zwei einziehen und direkt eine Frau zum Date bitten. Er entschied sich für Pamela Gil Marta, Philipp Stehlers Safaripartnerin aus Folge eins, und erlebte mit ihr ein aufregendes Kletterabenteuer. Bisher gibt sich der schöne Blondie als Gentleman und Sonnenschein, der mit Großzügigkeit und Warmherzigkeit überzeugen kann. Zu seinen Kollegen hat der DJ einen guten Draht. Nur Philipp kann seine Date-Entscheidung für Pam gar nicht gutheißen. Ob er als "Resort-Daddy" die Zuschauer begeistern kann? Stimmt ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Paul Janke, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

