Für ihn hat es sich ausgetanzt! Nach neun Shows auf dem Let's Dance-Parkett mussten Moderator Thomas Hermanns (55) und Profitänzerin Regina Luca (29) die Bühne räumen. Ihre Performance zu dem Hit "Love is in the air" stach aufgrund der Dreier-Rumba mit Robert Beitsch (26) eindeutig hervor. Die Zuschauer konnte der erste Männertanz der Show-Geschichte allerdings trotzdem nicht zu einem Anruf bewegen. So geht das ausgeschiedene Team mit seinem Exit um!

Kurz nach der folgenschweren Entscheidung gibt der nach wie vor strahlende Komiker im RTL-Exklusiv-Interview zu: "Ich habe es schon ein bisschen kommen sehen, weil es Iris Mareike Steens (26) Comeback war." Trotzdem gönne er seiner Zitter-Kollegin ihren Triumph vollkommen, denn er selbst hätte mit seinem Auftritt nicht glücklicher sein können. "Das war super, ich muss wirklich sagen, ich war ganz stolz, die Mann-Mann-Rumba gemacht zu haben. Das war ja ein First hier", jubelt er.

Jetzt freue sich der 55-Jährige vor allem auf "die Terrasse und auf den Weißwein, den trinke ich mit Regina." Auch bei der Blondine kann von Trauer kaum die Rede sein: Immerhin könne sie jetzt wieder mehr Zeit mit ihrem Baby verbringen und gemeinsam mit ihrem Kind ihren Liebsten, Barbara Meiers (31) Tanzpartner Sergiu Luca (35), anfeuern.

Florian Ebener / Freier Fotograf Regina Luca und Thomas Hermanns bei "Let's Dance"

Anzeige

Uta Konopka / WENN.com Robert Beitsch, Tänzer

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Thomas Hermanns und Regina Luca, "Let's Dance"-Tanzpaar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de