Pietro Lombardi (25) ist ein Mann der klaren Worte. Als ihn seine Partnerin Sarah Lombardi (25) mit ihrem Ex-Freund Michal im Herbst 2016 betrog, verletzte ihn das zutiefst. Sein Wutanfall kursierte danach wochenlang im Netz. Doch als der DSDS-Sieger dann zum ersten Mal auf den Mann traf, mit dem ihn seine damalige Ehefrau betrog, blieb er ganz ruhig: "Guck mal, mit dir und Sarah, alles in Ordnung. Also, seid zusammen, habt Spaß, alles gut. Aber wenn du nicht gut mit meinem Jungen umgehst – ich bekomme alles raus, der Kleine fängt an zu reden, der erzählt mir alles", verriet der Sänger gegenüber Bild.



