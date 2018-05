Am Freitagabend geht es bei Let's Dance wieder rund und langsam wird es ernst für die verbliebenen Kandidaten. Auf dem beliebten TV-Parkett schwingen noch sechs Paare die Hüften um den Titel des Dancing Stars 2018. Aufgrund der Verletzungen von Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Bela Klentze (29) wirbeln dabei zwei Nachrücker-Couples über die Tanzfläche – doch wer hat wirklich das Zeug dazu, den Gewinn nach Hause zu holen?

Besonders gute Chancen dürften sich wohl Julia Dietze (37) und Massimo Sinató (37) ausmalen: Schon zweimal wurden die Schauspielerin und der feurige Profitänzer von der Jury mit der Höchstpunktzahl geehrt – nicht zuletzt wegen der ausgefeilten und komplizierten Choreos des Halbitalieners. Ebenfalls auf Erfolgskurs befindet sich Thomas Hermanns (55): Mit Regina Luca (29) im Arm sahnte der Komiker in fast allen Shows hohe Wertungen ab und entdeckte im Tanzen seine absolute Leidenschaft. Große Konkurrenz bekommt der Witzbold aber von Model Barbara Meier (31): Obwohl die Zuschauer sie und ihren Partner Sergiu Luca (35) bereits einmal rauswählten, nutzte sie ihre zweite Chance nach Jimis verletzungsbedingtem Exit aus – und katapultierte sich in den vergangenen Sendungen unter die ersten Plätze.

Eher unauffällig, dafür immer souverän lieferten auch Judith Williams (45) und Ingolf Lück (60) in den letzten Wochen ab. Etwas enger könnte es hingegen für GZSZ-Beauty Iris Mareike Steen (26) werden: Am vergangenen Freitag flog die Soap-Darstellerin vom Parkett – und muss sich nach Belas Knieverletzung nun ein weiteres Mal beweisen. Wer hat eurer Meinung nach die besten Chancen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Julia Dietze und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca tanzen Samba in der achten "Let's Dance"-Liveshow

MG RTL D / Stefan Gregorowius Iris Mareike Steen und Christian Polanc tanzen Salsa in der achten "Let's Dance"-Liveshow

