Sie darf noch einmal aufs Parkett! GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) flog vergangene Woche bei Let's Dance raus. Doch weil Alles was zählt-Darsteller Bela Klentze (29) wegen eines Kreuzbandrisses nicht weiter in der Show dabei sein kann, springt Iris für ihn ein und bekommt so eine zweite Chance, sich vor der Jury und den Zuschauern zu beweisen. Wie hat sich die 26-Jährige geschlagen?

Sie hatte ihren "Magic Moment"! Iris tanzte zusammen mit Profi Christian Polanc (40) zu der Ballade "All this time" einen gefühlvollen Freestyle. Und zum ersten Mal konnte sie die Juroren überzeugen – sogar den strengen Joachim Llambi (53)! "Ich bin froh, dass du zurückgekommen bist, weil ich glaube, dass du heute deine bisher beste Darbietung erbracht hast", fand der Fliegenträger. Dieser Meinung war auch Motsi Mabuse (37): "Ich freue mich für dich, weil das Publikum hat dir gezeigt, dass du besser warst." Jorge Gonzalez (50) hatte einen Rat für die Blondine, wie sie auch in Zukunft besser sein kann: Sie solle weniger aufgeregt sein!

Iris ist nicht die erste "Let's Dance"-Kandidatin, die eine zweite Chance bekommt. Bereits Barbara Meier (31) war eigentlich aus der Sendung rausgeflogen. Sie durfte jedoch nachrücken, weil sich Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26) verletzte und ein Tanzverbot bekommen hatte. Wie fandet ihr Iris heute? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

