Große Emotionen kurz vor der Hochzeit! In der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau lernte Landwirt Benny seine Freundin Nadine kennen und sehr schnell auch lieben. Im Dezember gaben die Turteltauben bekannt, dass sie sich verlobt hätten – auch Kinder stünden schon bald auf dem Plan. Die Heirat der Reality-Stars steht nun kurz bevor und Nadine gestand ihrem Schatz jetzt, wie unheimlich glücklich sie sei.

Am 19. Mai wollen die zwei sich bereits standesamtlich das Jawort geben – passenderweise am gleichen Tag wie Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36). Die kirchliche Trauung folge dann am 4. August. Beflügelt durch ihre Vorfreude erklärte Nadine auf Instagram nun: "Dass die letzten zehn Monate so was hervorgebracht haben, ist fantastisch und das Beste, was mir passieren konnte. [...] Benny du hast mir den Glauben und die Kraft gegeben, wieder an die Liebe zu glauben."

Für ihren Liebsten krempelte Nadine ihr halbes Leben um, zog zu ihm in den Schwarzwald. Für den Traum von einem gemeinsamen Glück hat sie alles gegeben und bereut es kein bisschen: "Wir haben so viel erlebt und jeder Tag, den ich neben dir aufwache, sagt mir, dass alles richtig war und ist... wir sind einfach wir... und das ist so wundervoll... das ist alles so richtig."

MG RTL D Nadine und Bauer Benny, "Bauer sucht Frau"-Paar

MG RTL D / André Kowalski Inka Bause neben Bauer Benny und Nadine

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Benny mit Nadine

