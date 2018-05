Lässt diese Lady sein Herz wieder höher schlagen? Zwischen Drake (31) und Rihanna (30) ging es sieben Jahre lang hin und her. Ende 2016 folgte das endgültige Liebesaus, seitdem sind die beiden nicht einmal mehr miteinander befreundet. In den vergangenen zwei Jahren gab es offiziell keine neue Frau in dem Leben des Rappers – zumindest keine, die er der Öffentlichkeit hatte zeigen wollen. Doch das könnte sich jetzt geändert haben.

Im Café Nervosa in Drakes Heimatstadt Toronto wurde er in Begleitung einer hübschen jungen Dame abgelichtet. Dabei handelte es sich um das 22-jährige Model Malaika Terry. Sie und ihr neun Jahre älterer Begleiter hielten zwar keine Händchen oder tauschten andere Zärtlichkeiten aus, ein Bekannter des "God's Plan"-Interpreten will aber wissen, dass das zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft sei. "Drake mag viele Frauen, aber Malaika ist besonders. Sie hat schon Drakes Mutter kennengelernt. Ich kann mir vorstellen, dass sich die beiden was aufbauen", vertraute die Quelle MTO News an.

In der Social-Media-Welt ist die rassige Schönheit mit jamaikanischen und irischen Wurzeln keine Unbekannte. Sie hat 180.000 Abonnenten und versorgt die User regelmäßig mit heißen Aufnahmen aus Bikini-Shootings. Und sogar beim Posten von Beiträgen spielt ihr vermeintlich neuer Freund Drake eine Rolle: Unter vielen Fotos benutzt Malaika seine Lyrics als Untertitel.

Michael Loccisano / Getty Drake und Rihanna bei der Verleihung des "Michael Jackson Vanguard Awards 2016"

Instagram / malaikaterry Malaika Terry, Model

AdMedia / Splash News Drake beim Film Festival in Kanada

