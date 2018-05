Darf Bela Klentze (29) noch einmal aufs Parkett? Die Let's Dance-Karriere des Alles was zählt-Darstellers fand in dieser Woche ein jähes Ende: Nachdem der 29-Jährige in der vergangenen Folge umgeknickt war, musste der Schauspieler eine bittere Neuigkeit verkraften: Wegen eines Kreuzbandrisses bekam der Bartträger Tanzverbot und musste die Tanzshow verlassen. Aber was ist mit dem Finale – könnte er sich bis dahin genug erholt haben, um doch noch einmal zu tanzen?

Das wäre das Größte für alle Bela-Fans! Dürfen sie ihr Idol in der letzten Folge von Let's Dance tatsächlich noch einmal auf der Tanzfläche erleben. In der heutigen Episode zeigte sich der TV-Star vorsichtig optimistisch: "Ich warte jetzt mal ab. Ich kann jetzt schon ein bisschen gehen, ich humpele nicht mehr. Und vielleicht können wir im Finale etwas Kleines tanzen. Das wäre ein schöner Abschluss", erzählte Bela Moderator Daniel Hartwich (39). Da können ihm die Zuschauer sicher nur beipflichten!

Die Anhänger der RTL-Sendung hoffen noch auf die Wiederkehr eines anderen verletzten Promis: Jimi Blue Ochsenknecht (26). Der Schauspieler musste die Show ebenfalls verlassen. Er brach sich in der fünften Show den Mittelfußknochen. Laut Diagnose eines Arztes darf der fast zwei Meter große Hottie in dieser Staffel nicht mehr antreten! Aber bis zum Finale ist es ja noch ein bisschen hin.

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze in der achten Liveshow von "Let's Dance"

Instagram / bela_klentze Bela Klentze im Jahr 2016 im Krankenhaus

Getty Images Europe Jimi Blue Ochsenknecht 2016 in Berlin

