Hat Ariana Grande (24) schon einen neuen Mann an ihrer Seite? Vor wenigen Tage wurde bekannt, dass die Sängerin und Mac Miller (26) getrennte Wege gehen. Während Ari ihrem Ex-Freund liebevolle Worte via Social Media zukommen lässt, baute der Rapper zuletzt betrunken einen Autounfall und wurde wenig später wegen Fahrerflucht verhaftet. Jetzt könnten die Gründe für sein Verhalten ans Licht kommen: Ariana soll schon einen neuen Freund haben!

Wie Insider gegenüber Bossip ausgeplaudert haben sollen, ist Arianas vermeintlicher Prinz kein Unbekannter: "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson soll das Herz des Weltstars erobert haben! Für die Fans der Musikerin heizt ein Detail die Spekulationen noch weiter an: Der Comedian hat sich in dieser Woche ebenfalls von seiner Freundin Cazzie David getrennt. Die beiden waren rund zwei Jahre ein Paar. Augenzeugen wollen Ariana und Pete kurz nach den Trennungsnews gemeinsam auf einer Party in New York gesehen haben – sie hätten sich zusammen weggeschlichen, um die Zeit zu zweit genießen zu können.

Ob die Liebesnachrichten seiner Verflossenen der Grund für Macs Rauschfahrt gewesen ist? Bestätigt ist die neue Liaison jedenfalls noch nicht: Die "No Tears Left to Cry"-Interpretin und der Schauspieler äußerten sich bisher nicht zu der brodelnden Gerüchteküche. Auch Mac schweigt seit dem Turtel-Aus mit der 24-Jährigen. Die beiden hatten sich wegen zu voller Terminkalender auseinander gelebt, wollen aber weiterhin Freunde bleiben.

Neilson Barnard/Getty Images Ariana Grande bei der Met Gala 2018

Jamie McCarthy/Getty Images Cazzie David und Pete Davidson bei einem Event in New York

Instagram / larryfisherman Mac Miller und Ariana Grande

