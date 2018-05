Die Baldwin-Familie kann endlich wieder zusammen auf der Couch kuscheln! Erst im November hatten Schauspieler Alec (60) und seine schöne Frau Hilaria (34) bekannt gegeben, dass sie ihr viertes gemeinsames Kind erwarten. Das Warten auf ihr kleines Wunder hatte am Donnerstag ein Ende: Alec und Hilaria verkündeten stolz, dass ihr Söhnchen auf der Welt ist. Am Samstag konnten die frischgebackenen Eltern mit ihrem Spross nach Hause!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die stolze Mutter gleich zwei Schnappschüsse, die die Heimreise ihres Babys dokumentierten. Auf dem ersten Bild hält Hilaria das Händchen ihres Prinzen. Das zweite Foto macht deutlich: Die Familie ist froh, dass sie endlich wieder alle zusammen sind. "Vereint! So müde, aber glücklich", schrieb die 34-Jährige zu der Instagram-Aufnahme, auf der die Baldwins eng aneinander gekuschelt auf dem Sofa sitzen. Das jüngste Mitglied ist auf dem Pic allerdings noch nicht zu sehen – vielleicht holen die vierfachen Eltern das ja bald nach!

Nicht nur das Gesicht, auch der Name ihres Wonneproppens ist noch ein wohlgehütetes Geheimnis. Hilaria verriet bisher nur, wie viel ihr kleiner Mann bei der Geburt gewogen hat. "Er ist perfekt. 3,7 Kilogramm", ließ sie ihre Fans kurz nach der Entbindung via Social Media wissen. Was meint ihr: Posten die Baldwins bald ein Foto von ihrem Sohn? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / iamabfalecbaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Carmen, Hilaria, Leonardo, Rafael und Alec Baldwin

Anzeige

Getty Images / Dimitrios Kambouris Alec und Hilaria Baldwin bei der "Blind"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de