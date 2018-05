Elton John (71) sang also tatsächlich auf der Royal-Wedding! Bereits im Vorfeld der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) wurde heftig darüber spekuliert, ob wohl einer der prominenten Gäste auftreten wird. Viele setzten vor allem auf den britischen Musiker Elton John. Immerhin hatte er auch schon bei der Beerdigung von Prinzessin Diana (✝36) für Gänsehaut gesorgt und pflegt seitdem ein enges Verhältnis zu ihren Söhnen. Beim feierlichen Empfang griff der Superstar nun tatsächlich zum Mikro – und performte gleich vier Songs!

Prinz Harry war sich offenbar bewusst, dass viele Gäste sich einen Auftritt der Pop-Legende gewünscht hatten. Denn laut Daily Mail kündigte er den Sänger mit einem verschmitzten Grinsen an. "Kann hier zufällig jemand Klavier spielen", fragte er die Hochzeitgesellschaft und gab Elton damit den Startschuss für seine Performance. Unter großem Applaus sang der 71-Jährige daraufhin seine vier Welthits "Your Song", "Tiny Dancer", "Circle Of Life" und "I'm Still Standing". "Er war einfach der Wahnsinn! Es war wie ein kleines Konzert. Einige Leute mussten sogar weinen", erinnerte sich ein Hochzeitsgast an die musikalische Einlage.

Wie Elton sich bei seinem Auftritt vor dem royalen Brautpaar gefühlt hat, ist noch nicht bekannt. Denn bisher äußerte sich der Sänger nicht zu seiner Performance. Auf Instagram schwärmte er nur mit einem Zitat der US-amerikanischen Poetin Maya Angelou (✝86) von den frisch Vermählten: "Liebe kennt keine Grenzen. Sie überwindet Hürden, springt über Absperrungen, reißt Mauern ein – und das alles voller Hoffnung."

Ben Birchall - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan vor dem Windsor Castle

Ian West- WPA Pool/Getty Images David Furnish und Elton John bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images/Getty Images Elton John, Prinz William und Prinz Harry beim Concert For Diana

