Der Mittwochabend hat endlich wieder einen Sinn: Mit Bachelor in Paradise flimmert aktuell Woche für Woche das wohl turbulenteste Kuppelformat Deutschlands über die deutschen TV-Bildschirme. Im thailändischen Paradies suchen jede Menge liebeshungrige Kandidaten aus vergangenen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln noch einmal nach der großen Liebe – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Doch auch wenn einige Stars leer ausgehen müssen: durch das Inselabenteuer vor laufender Kamera klingeln ordentlich die Kassen. Aber wer verdient eigentlich wie viel? Bild hat jetzt die Gagen der Junggesellen und Junggesellinnen enthüllt.

Paul Janke (36) durfte zwar erst in Folge zwei zum Inselcast dazu stoßen – für ihn könnten sich die positiven Ausschläge auf dem Konto nach Informationen des Blatts allerdings am meisten bemerkbar machen. Er soll sich über rund 50.000 Euro freuen dürfen, genauso wie sein Bachelor-Kollege Oliver Sanne (31). Kein Wunder, die beiden standen als Einzige der Meute einst als waschechte Rosenkavaliere vor der Kamera. Für ihre männlichen Mitstreiter, bekannt aus längst verjährten Bachelorette-Staffeln, sollen die Gagen wesentlich geringer ausfallen. Philipp Stehler (29), Sebastian Fobe (32) und Co. bekommen für ihre Teilnahme angeblich "nur" zwischen 7.000 und 12.000 Euro.

Für die Damen der Schöpfung macht sich das Inselabenteuer noch weniger bezahlt. Die Produktion soll für heiße Flirts von Carina Spack, Yeliz Koc und Co. angeblich nur zwischen 2.500 und 7.500 Euro springen lassen. Evelyn Burdecki dürfte sich hingegen über ihre Rolle als Bestverdienerin freuen. Die quirlige Blondine, die erst im vergangenen Jahr bei Big Brother eingesessen hat, erhalte laut der Zeitung rund 12.000 Euro.

Bachelor in Paradise Paul Janke, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D Carina Spack, Yeliz Koc und Lina Kolodochka bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de