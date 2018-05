Bald läuten die Hochzeitsglocken! Barbara Meier (31) trägt seit vergangener Woche einen Diamantring am Finger, denn ihr Liebster Klemens Hallmann fiel in Cannes vor der schönen Rothaarigen auf die Knie. Das bedeutet also, dass die beiden zusammen vor den Traualtar treten werden! Für den großen Tag stellt sich das Model den Klassiker vor: Barbara möchte vor Freunden und Familie in einer Kirche heiraten.

Wie sie Gala in einem Interview verriet, wird die Planung des romantischen Events nicht ganz so einfach: "Über die Größe und den Ort sind wir uns noch nicht ganz einig, bis jetzt hat da jeder von uns eigene Vorstellungen." Die Fans der GNTM-Siegerin von 2007 können nun ein bisschen spekulieren, was der Beauty gefallen könnte. Wie sie Promiflash in einem Interview verriet, sei sie von der Hochzeit und dem weißen Festgewand von Victoria Swarovski (24) besonders entzückt gewesen! Zur Erinnerung: Die Robe der Kristall-Erbin fiel superextravagant aus – das Prinzessinnen-Dress war von oben bis unten mit Steinchen besetzt und hatte eine XXL-Schleppe.

Vielleicht wird die 31-Jährige also auch in einem pompösen Traum in Weiß den Gang zum Altar beschreiten – den Walk hat sie ja sicherlich noch drauf aus ihrer Zeit bei "Germany's next Topmodel". Was glaubt ihr, wie Barbaras Brautkleid aussehen wird? Stimmt ab!

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Kering Klemens Hallmann und Barbara Meier in Cannes

Petrussi Foto / Splash News Victoria Swarovski & Werner Mürz auf ihrer Hochzeit in Triest

Earl Gibson III/Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier im Januar 2017

