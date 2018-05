Diese Schauspieler haben Rhythmus im Blut! In der diesjährigen Staffel von Let's Dance tanzen derzeit noch fünf Promis um den Titel "Dancing Star 2018". Für GZSZ-Darstellerin und Tanzneuling Iris Mareike Steen (26) bedeutet das: Den fünften Platz hat die blonde Schönheit schon sicher in der Tasche hat! Ein nahezu historisches Ergebnis – denn: Auch ihre Soap-Kollegen schafften es in der Show mindestens auf den fünften Platz!

Es begann 2007 mit dem Sieg der damaligen GZSZ-Schauspielerin Susan Sideropoulos (37) alias Verena Koch, die zusammen mit Christian Polanc (40) die zweite Staffel der Show gewann. Kollegin Nina Bott (40), die in der Soap die Rolle der Cora Hinze spielte, erreichte nur ein Jahr später den dritten Platz. Als Jörn Schlönvoigt (31) 2009 das Tanzbein schwang, wurde er am Ende mit dem fünften Platz belohnt. Seine Ex-Freundin und Schauspielkollegin Sila Sahin (32) rockte im Jahr 2012 dann die sechste Staffel und wurde sogar Zweite. Den fünften Platz heimste 2015 auch Tuner-Darsteller Thomas Drechsel (31) ein. Nicht zu vergessen Eric Stehfest (28) aka Soap-Underdog Chris Lehmann, der sich 2016 in die Herzen der Zuschauer tanzte: Der Rebell erkämpfte sich mit viel in Gefühl in einer ausgesprochen starken Staffel den vierten Platz!

Iris Mareike scheint sich derzeit in die Riege der erfolgreichen GZSZ-Tänzer einzureihen und beweist damit: Taktgefühl haben die Soap-Stars offenbar alle – und auch ganz schön viele Fans, die Woche für Woche zum Hörer greifen. Am Ende machen die nämlich oftmals den Unterschied!

Gregorowius,Stefan/ActionPress Susan Sideropoulos bei Let's Dance 2007

Sascha Steinbach/GettyImages Regina Luca und Thomas Drechsel bei Let's Dance 2015

RTL / Stefan Gregorowius Sila Sahin und Christian Polanc tanzen 2013 bei Let's Dance

