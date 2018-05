Lachen statt Weinen am GZSZ-Set? Im November 2014 mussten alle Fans der Serie ganz stark sein. Raúl Richter (31) alias Dominik Gundlach kam bei einem Motorradunfall ums Leben. Doch nicht nur für die Zuschauer hieß es Abschied nehmen, auch den Kollegen verlangten die tragischen Szenen damals so einiges ab – jedenfalls wurden die Lachmuskeln ziemlich beansprucht. Im Promiflash-Interview erinnerte sich GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro (57) an die kleine Panne während der Dreharbeiten zu Dominiks Bestattung: ”Die Elena musste die Asche von Dominik in den See schütten und es war sehr windig an dem Tag und die Asche kam wieder zurück zu uns." Ein Zurück gibt es für den Frauenschwarm Raúl leider nicht mehr. Dass am Set – auch ohne ihn – gute Zeiten herrschen, dürfte den 31-Jährigen trotzdem freuen.



