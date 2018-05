Kriegen die Tokio Hotel-Fans bald wieder was auf die Ohren statt für die Augen? Nach über drei Jahren musikalischer Funkstille durften sich die Fans der deutschen Band 2017 endlich über ein neues Album freuen. Etwa zwölf Monate später sorgt jedoch etwas ganz anderes für Aufsehen: Die Beziehung von Gitarrist Tom Kaulitz (28)! Der turtelt seit einigen Wochen mit Heidi Klum (44) – zeigte sich nach zahlreichen Knutsch-Pics zuletzt sogar ganz offiziell mit ihr auf dem roten Teppich. Statt mit ihren Techtelmechteln wollen die Jungs jetzt aber scheinbar wieder mit ihrer Musik in die Schlagzeilen: Sie arbeiten an neuer Musik!

Die freudige News teilte jetzt Sänger Bill Kaulitz (28), Toms Zwillingsbruder, mit seinen Fans auf Instagram. Zu einem Schnappschuss, der das Brüder-Duo vor diversen Mischpulten zeigt, schreibt der 28-Jährige kurz: "Zurück im Studio." Der Hashtag #newtunes betont ebenfalls: Die neuen Songs lassen bestimmt nicht mehr lange auf sich warten!

Ob sich die internationalen Fans der vier Freunde dann auch endlich auf die versprochenen Nachholkonzerte freuen können? Eigentlich wollten Bill, Tom, Georg Listing (31) und Gustav Schäfer (29) in diesem Jahr durch Kanada und ihre Wahlheimat Amerika touren – mussten die Gigs aufgrund logistisch unlösbarer Probleme allerdings verschieben.

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Gigi Iorio / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR-Gala in Cannes

WENN Tokio Hotel beim Filmfest in Köln 2017

