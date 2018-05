Jackpot in Sachen Liebe! Avril Lavigne (33) feuerte im März die Gerüchteküche um eine neue Liebschaft ordentlich an: Die Sängerin, die offiziell seit 2015 alleine durchs Leben geht, zeigte sich Hand in Hand und turtelnd mit einem geheimnisvollen Unbekannten in Hollywood. Nun wurde öffentlich: Die "Sk8er Boi"-Interpretin führt eine Beziehung mit diesem Mann – und hat sich mit ihm einen waschechten Milliardärserben geangelt!

Der bislang unbekannte Schönling heißt Phillip Sarofim und ist einer der Söhne des texanischen Fondsmanagers und Investors Fayez Sarofim. Sein Vater zählt mit einem Nettovermögen von fast zwei Milliarden US-Dollar zu den 1.000 reichsten Menschen der Welt. Wie E! News von einem Insider erfahren haben soll, sind Avril und Phillip angeblich bereits seit knapp drei Monaten in einer festen Beziehung. Die Turteltauben sollen sich durch gemeinsame Freunde auf einer Party kennen und lieben gelernt haben. Seither pendeln sie zwischen ihren jeweiligen Heimatorten.

Sowohl Avril als auch Phillip blicken auf gescheiterte Ehen zurück: Das Pop-Idol verbrachte mit Musiker Chad Kroeger (43) und "Fat Lip"-Interpret Deryck Whibley (38) jeweils einige Jahre unter der Haube. Der Milliardärserbe hat hingegen eine weitaus pikantere Vergangenheit vorzuweisen: Bis vor Kurzem war Phillip mit Lori Krohn verheiratet – wann sie sich getrennt haben, ist nicht bekannt. Das Krasse daran: Zuvor war der Mützenträger mit Loris Mutter, Susan Krohn, verheiratet.

Mr.Canon / Splash News Avril Lavigne mit Phillip Sarofim in Hollywood

Xavier Collin/IPA/Splash News Avril Lavigne, Sängerin

Jen Lowery / Splash News Avril Lavigne und Chad Kroeger

