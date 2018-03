Ist Avril Lavigne (33) wieder in festen Händen? Seit 2015 ist die hübsche Sängerin offiziell single – in diesem Jahr trennte sich die "Girlfriend"-Interpretin nämlich von ihrem zweiten Ehemann, dem Nickelback-Frontmann Chad Kroeger (43). Anschließend wurden der Blondine jedoch einige Affären nachgesagt, wie mit dem Musiker Ryan Cabrera (35) oder dem Produzenten J.R. Rotem. Jetzt feuert die Kanadierin die Gerüchteküche um eine neue Liebschaft selbst wieder an – macht sie DIESER Mann jetzt glücklich?

Die Rockröhre wurde aktuell mit einem unbekannten Capträger beim Verlassen eines Restaurants in West Hollywood gesichtet. Süßes Detail: Die beiden spazierten Händchen haltend aus dem Lokal! Wie Daily Mail berichtete, sollen Avril und der Mystery-Man sehr vertraut miteinander umgegangen sein. Sie hätten sich gegenseitig verträumt angelächelt und angeregt miteinander unterhalten.

Und besonders heiß herausgeputzt hat sich Avril auch für ihre Date-Night. Die Designerin trug eine weite schwarze Bluse mit tiefem Ausschnitt als Kleid und kombinierte den Look mit sexy Overknee-Stiefeln. Ob sie mit diesem Aufzug dem geheimnisvollen Mützenfreund wohl gefallen wollte?

Instagram / avrillavigne Avril Lavigne, kanadische Sängerin

Mr.Canon / Splash News Avril Lavigne mit einem Unbekannten in Hollywood

Photographer Group / Splash News Avril Lavigne, Sängerin

