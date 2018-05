Sie ist im absoluten Liebes-Glück! Erst vor wenigen Wochen präsentierte Klaudia Giez (21) der Öffentlichkeit stolz ihren Freund Felipe Simon. Seit ihrem offiziellen Beziehungs-Outing sprühen auf den Social-Media-Kanälen der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin förmlich die Funken. Wie ernst es der quirligen Rothaarigen und dem Brasilianer ist, dürfte vielen ihrer Fans aber erst jetzt so richtig klar werden: Klaudia und ihr Schatz wohnen bereits zusammen!

Für die 21-Jährige ein wahrer Glücksfall, wie sie im Interview mit ProSieben jetzt verriet. Denn neben den täglichen Kuscheleinheiten bringt das Zusammenleben mit ihrem Liebsten noch den einen oder anderen weiteren Vorteil mit sich: "Man muss nicht alleine aufräumen", witzelte der GNTM-Staffelliebling unbedarft drauf los. Dass sie mit ihrem Felipe das ganz große Los gezogen hat, scheint dem Nachwuchsmodel mehr als bewusst zu sein – immerhin übernimmt der all das, vor dem es ihr graut. "Er wäscht auch das Geschirr, weil ich mich davor ekele", verriet die Frohnatur lachend.

Natürlich geht es bei dem Pärchen aber nicht nur um Humor – auch die Romantik darf nicht zu kurz kommen. Und auch diesbezüglich scheint Klaudia mit Felipe einen echten Volltreffer gelandet zu haben: Trotz ihrer gemeinsamen Wohnung könne sie sich immer wieder über frische Blumen von ihrem Schnucki freuen.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Kaudia Giez, Viertelfinalistin bei "Germany's next Topmodel" 2018

Felipe Simon Felipe Simon und Klaudia Giez

Klaudia Giez Klaudia Giez und Felipe Simon

