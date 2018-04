Bekommt er nun einen Ring an den Finger gesteckt oder nicht? Am 19. Mai findet die lang erwartete Hochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan Markle (36) statt. Doch die Frage, ob der Rotschopf nach der Zeremonie einen Ehering tragen wird, bleibt weiterhin ungeklärt. Schließlich ist Harry nicht dazu verpflichtet und auch sein großer Bruder William (35) trägt keinen: Die Männer der britischen Königsfamilie dürfen das nämlich frei entscheiden!

Wie die Adelsexpertin Marlene Koenig gegenüber dem Town and Country Mag verriet, ist das Ringtragen bei den britischen Royals nicht obligatorisch: "Es gibt keine königliche Tradition, die den Männern das Tragen oder Nichttragen eines Eherings vorschreibt." Obwohl Prinz Charles (69) den Liebesschmuck während und nach der Ehe mit Prinzessin Diana (✝36) trug, hat sich ihr Sohn William dagegen entschieden. Ob sich Harry aus Liebe zu der ehemaligen Schauspielerin dazu entschließen wird, den Trauring anzulegen, bleibt also abzuwarten. Aber immerhin haben die Amerikanerin und der Brite auch schon Partnerarmbänder – der Umstieg auf einen Trauring dürfte also nicht allzu groß sein!

Doch ob er ihn nun am Finger trägt oder nicht: Die Ringe werden auf jeden Fall angefertigt – und zwar aus walisischem Gold, passend für den walisischen Prinzen. Im Jahr 1923 erhielt Queen Elizabeths (91) Vater, King George VI., einen Goldklumpen aus einer Miene im Norden des Landes. Seither werden alle royalen Trauringe daraus hergestellt. Zwar sei davon kaum noch etwas übrig, die Queen habe aber noch andere Stücke aus walisischem Gold und werde das Material für das Brautpaar garantiert bereitstellen, verriet die Royal-Expertin weiter.

