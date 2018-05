Am 22. Mai jährte sich das schreckliche Attentat in Manchester zum ersten Mal. Während eines Konzerts der US-Sängerin Ariana Grande (24) kam es 2017 in der englischen Stadt in der Konzert-Arena zu einer Explosion. Insgesamt 22 unschuldige Menschen wurden an jenem Abend in den Tod gerissen, 500 waren zum Teil schwer verletzt. Die Briten sind noch immer zutiefst betroffen von dem blutigen Spektakel. Umso schöner, dass ein Royal sich unters Volk mischte, um den Opfern zu gedenken: Prinz William (35) zog den Gottesdienst sogar der Gartenparty seines Vaters vor.

Auf dem Gartenfest von Prinz Charles (69) genossen Prinz Harry (33) und seine Meghan (36) gestern ihren ersten öffentlichen Auftritt als frischgebackenes Ehepaar. William hingegen ging derweil in die Kirche. Neben Überlebenden des Attentats und Angehörigen der Opfer wohnte er dem emotionalen Gottesdienst bei. Die Briten dürften sich über das Erscheinen des zweiten Thronfolgers sehr gefreut haben. Immerhin erschien er sogar ohne seine Frau Kate (36), die mit dem kleinen Prinzen Louis zu Hause bleiben musste.

Auch Popsternchen Ariana rührte ihre Bewunderer und alle Betroffenen. "Ich denke heute und jeden Tag an euch", twitterte die "No Tears Left To Cry"-Interpretin. Bei der 24-Jährigen sitzt der Schock nach wie vor noch tief.

