Sam Smith (26) und Brandon Flynn (24) sehen zusammen einfach supersüß aus! Der Musiker und der Tote Mädchen lügen nicht-Star (englischer Titel der Serie: 13 Reasons Why) gaben letztes Jahr ihr überraschendes Debüt als Paar ab. Seitdem posten die beiden regelmäßig niedliche Pärchenfotos und wirken darauf richtig glücklich. Brandon hat es dem Briten wohl so richtig angetan – Sam veröffentlichte jetzt eine rührende Liebesbotschaft an seinen Freund!

Der "Stay with Me"-Sänger verkündete in seiner Instagram-Story, wie stolz er auf den aktuellen Erfolg seines Partners ist: "Glückwunsch an diesen wunderschönen Mann zum Erscheinen der zweiten Staffel von 'Tote Mädchen lügen nicht'. [...] Dein atemberaubendes Talent und deine Arbeitseinstellung inspirieren mich." Der verliebte 26-jährige fügte seiner romantischen Botschaft hinzu, wie sehr er sich darauf freue, endlich die neuen Folgen mit seinem Schatz sehen zu können.

In der Dramaserie spielt der 24-Jährige Brandon den Macho Justin Foley, der ein schwieriges Leben führt: Seine Mutter hat einen gewalttätigen Freund und seine Schulfreundin Hannah Baker (Katherine Langford, 22) beging in der ersten Staffel Selbstmord. In der Fortsetzung wird es darum gehen, wie Justin und seine Freunde mit den Nachwirkungen dieser Ereignisse zurechtkommen. Fans können sich die zweite Season der Show seit dieser Woche auf Netflix ansehen.

Instagram / flynnagin11 Brandon Flynn und Sam Smith, Mai 2018

Instagram/flynnagin11 Sam Smith und Brandon Flynn

Instagram / samsmithworld Brandon Flynn und Sam Smith, Mai 2018

