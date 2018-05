Krönt Barbara Meier (31) ihr Liebes-Glück bald mit dem ersten Nachwuchs? Die Let's Dance-Kandidatin schwebt aktuell auf Wolke sieben: In Cannes bat ihr langjähriger Partner Klemens Hallmann um die Hand des Models – bereits nächstes Jahr sollen für das Traumpaar in einer familiären Trauung die Hochzeitsglocken läuten! Möchte die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin nach der Heirat dann auch gleich mit der Babyplanung beginnen?

Für die TV-Bekanntheit ist eines klar: Sie will unbedingt bald Mama werden. "Natürlich! Ich komme aus einer großen Familie, da freue ich mich schon drauf, wenn unsere Kinder durch unseren Garten toben", offenbarte Barbara im Gala-Interview. Und der Kinderwunsch der 31-Jährigen muss schon ziemlich ausgeprägt sein – denn sie macht sich bereits jetzt Gedanken über das Aussehen ihrer zukünftigen Knirpse: "Ich bin gespannt, ob auch eins rote Haare haben wird."

Die rothaarige Schönheit ist aktuell als Schauspielerin, Moderatorin und Model erfolgreich – jettet für ihren geliebten Job um die ganze Welt. Doch für Kiddies würde die Beauty diesen Lebensstil vorerst einschränken: "Natürlich werde ich mir als Mutter erst einmal Zeit für die Familie nehmen."

Instagram / barbarameier Barbara Meier und Klemens Hallmann

Hannes Magerstaedt / Freier Fotograf / Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann in München 2016

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

