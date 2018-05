Heute wird endlich die Frage aller Fragen gelöst: Wer wird das 13. Germany's next Topmodel – Toni (18), Julianna (20), Pia Riegel (22) oder Christina Peno (22)? Schon vorab war für die Promiflash-Leser klar: Das Rennen um das Topmodel-Krönchen macht mit Sicherheit die Stuttgarterin Toni. Doch wie sieht es mit den Zuschauern im ISS Dome in Düsseldorf aus, die das Finale live verfolgen werden? Promiflash hat vor Ort nach deren Favoritin gefragt – und eine eindeutige Antwort erhalten!

Nicht nur die Promiflash-Fans auch das Publikum in der Arena hat sich längst auf eine Kandidatin als Siegerin geeinigt. "Ich glaube, dass Toni gewinnt. Sie hatte am meisten Jobs von allen und war eigentlich in jeder Folge richtig gut", erklärte eine begeisterte Toni-Anhängerin im Gespräch mit Promiflash. Eine andere Anwesende sieht das ähnlich: "Ich denke auch, dass es die Toni machen wird, einfach weil sie sehr wandelbar ist und sie bei den Shootings immer top abgeliefert hat." Für Christina, Pia und Julianna waren zwar auch einige Fans, doch es überwiegt klar die Sympathie für die 18-Jährige.

Zur Unterstützung ist übrigens Tonis gesamte Familie angereist. Wie Promiflash in der Arena beobachten konnte, beteten alle Angehörigen kurz vor Show-Beginn noch einmal für ihre Verwandte. Bei so viel Unterstützung kann doch für Toni eigentlich nichts mehr schief gehen!

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre vier GNTM-Finalistinnen 2018

Anzeige

Instagram / christina.topmodel.2018 GNTM-Girls beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen"

Anzeige

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni, "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de