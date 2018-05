Am Donnerstagabend startet das große Finale der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel. Vor einem riesigen Studiopublikum, Millionen von TV-Zuschauern und der Jury rund um Heidi Klum (44) müssen sich die vier Finalistinnen Christina (22), Julianna (20), Pia (22) und Toni (18) ein letztes Mal auf dem Catwalk und vor der Kamera beweisen. In der großen Show im ISS Dome in Düsseldorf werden auch die anderen Kandidatinnen der Top 20 einen Walk absolvieren. Nachwuchsmodel Shari (23) hat sich allerdings kurz vor dem großen Abend verletzt – fällt der Top-20-Walk für sie nun aus?

Im Interview mit ProSieben erzählt die Beauty, was genau passiert ist: "Gestern bin ich halt einfach raus gegangen und hatte auch meine normalen Schuhe an – keine High-Heels – und bin dann einfach richtig umgeknickt." Danach habe sie sofort einen Arzt aufgesucht, der ihren Fuß verbunden und ihr eine Salbe verschrieben habe. Die ärztliche Anweisung lautet nun: Kühlen. Doch Shari ist fest entschlossen, trotz Verletzung am Finale teilzunehmen. Schließlich könne sie ja laufen, es sei lediglich etwas schmerzhaft.

Eine, die bei dem Walk auf jeden Fall nicht mit von der Partie sein wird, ist Victoria Pavlas (19). Die Österreicherin war von ihrer Darstellung in dem Castingformat alles andere als begeistert und habe sich laut eigener Aussage erfolgreich aus dem Vertrag mit dem Sender geklagt. Sie wolle auch zukünftig nicht mehr mit der Produktion zusammenarbeiten.

