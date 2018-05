Heute Abend findet das lang erwartete Finale der 13. Germany's next Topmodel-Staffel statt. Neben der großen Aufregung um die diesjährige Siegerin steht seit geraumer Zeit ein weiteres mögliches Highlight im Raum: eine Performance von Tokio Hotel! Damit würde die Final-Show nicht nur von einer der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt gerockt werden. Modelmama Heidi würde mit diesem Sendungsschachzug ihrem neuen Schatz, Gitarrist Tom Kaulitz (28), auch einen großen Liebesbeweis machen. Diese Facts sprechen für die Show-Sensation!

Schon Ende April berichtete Bild, die Jurychefin würde einen Tokio Hotel-Auftritt für die große Liveshow planen. Produktionsmitarbeiter seien sich sicher: Für den Finalabend habe Heidi eine ganze Etage im Düsseldorfer "Hyatt Hotel" gebucht. Auch Tom sei dort untergebracht. Und tatsächlich: Der 28-Jährige befindet sich aktuell in Deutschland. Genauer: in Düsseldorf, wo heute Abend die GNTM-Siegerin gekürt wird. Aber handelt es sich hierbei vielleicht nur um einen unterstützenden Liebesbesuch? Für einen Auftritt spricht, dass Tom, der in den USA lebt, nicht alleine nach Deutschland gekommen ist. Er und Bandkollege, Bruder Bill Kaulitz (28), wurden erst gestern im Düsseldorfer "Riva"-Restaurant zusammen mit Heidi und Mitarbeitern fotografiert.

Viele hatten spekuliert, dass das Model und der Musiker ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar in der letzten GNTM-Sendung feiern würden. Dieser Vermutung kam allerdings kürzlich der erste gemeinsame Red-Carpet-Aufritt zuvor. Am 17. Mai traten Heidi und Tom turtelnd in Cannes bei der amfAR Gala vor die Fotografen.

Instagram / heidiklum Die GNTM-Finalistinnen 2018 mit Heidi Klum

Anzeige

Clemens Bilan / Getty Images Tom und Bill Kaulitz bei einer Tokio-Hotel-Pressekonferenz 2014

Anzeige

ATP/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR-Gala in Cannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de