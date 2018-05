Die Wehen haben zwar noch nicht eingesetzt, mit Schmerzen kämpft Anna Maria Damm (22) aktuell aber trotzdem. Die YouTuberin ist hochschwanger – fiebert mit Freund Julian Gutjahr (21) ganz aufgeregt der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Von einer entspannten Endphase kann jedoch nicht die Rede sein: Die letzten Tage ihrer Schwangerschaft machen der werdenden Mami noch einmal ordentlich zu schaffen: Anna Maria leidet unter höllischen Zahnschmerzen!

"Kann mir bitte jemand eine reinhauen? Ich hab' das Gefühl, mir muss einfach nur jemand richtig in die Fresse schlagen, damit der Schmerz weggeht. Oh mein Gott", beklagt sich die 22-Jährige jetzt sichtlich mitgenommen in ihrer Instagram-Story. Ungewöhnlich sind die Zahnleiden aber nicht. Dass sich in einer Schwangerschaft der Hormonhaushalt der werdenden Mama komplett verändert ist schließlich kein Geheimnis – und das kann sich eben auch auf die Empfindlichkeit der Beißerchen auswirken.

Für Anna Maria, die zusätzlich auch noch unter geschwollenen Händen und Füßen leidet, ist das aber sicherlich nur ein kleiner Trost. Die Tatsache, dass sich ihre Beschwerden jederzeit legen könnten, dürfte da schon deutlich mehr wiegen: Ihr Baby ist nämlich seit einigen Tagen offiziell ausgewachsen – und könnte sich jeden Moment auf den Weg zu seinen Eltern machen.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Webstars

Instagram/annamariadamm Anna Maria Damm in der 35. Schwangerschaftswoche

Instagram / annamariadamm YouTuberin Anna Maria Damm und ihr Freund Julian Gutjahr

