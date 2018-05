Auf einmal ist der Familienzoff wie ausradiert! In den vergangenen Wochen zeigte sich vor allem Herzogin Meghans (36) Halbschwester Samantha Grant von ihrer kratzbürstigsten Seite. Immer wieder wetterte sie über ihre berühmte Verwandte, warf ihr vor, um jeden Preis Prinzessin werden zu wollen und überredete den gemeinsamen Vater Thomas sogar, Paparazzi-Fotos für die Presse zu stellen. Nach dem romantischen Jawort nun die Kehrtwende: Samantha hat jetzt vollstes Verständnis für ihr Familienmitglied!

Im Interview mit dem australischen Radiosender 2DayFM versuchte die 53-Jährige einiges klarzustellen. So berichteten Journalisten vor allem über Dinge, die Samantha kritisierte – dabei bewundere sie auch vieles an der Gattin von Prinz Harry (33): "Sie ist meine kleine Schwester und ich liebe sie und war so stolz darauf, dass sie diesen besonderen Moment erleben durfte." Alle Meinungsverschiedenheiten seien vergessen gewesen, als sie ihre Angehörige vor dem Traualtar gesehen habe. Derzeit hoffe die Dreifach-Mama sogar, dass sie die Wogen glätten könnte, indem sie die einstige Schauspielerin in ihren Flitterwochen anrufe.

Die Buchautorin regte sich außerdem darüber auf, dass sie sich nicht über eine Einladung zur Royal-Wedding freuen durfte. Sie verfolgte die Trauung, ebenso wie ihr Vater, vor dem heimischen Fernseher. Doch auch zu diesem Thema schlägt Samantha jetzt sanftere Töne an: "Niemand aus meiner oder der Familie ihrer Mutter wurde eingeladen und ich glaube, man kann Meghan das nicht vorwerfen. Der Verkehr wäre sicher auch schrecklich gewesen, ich bin froh, dass ich es zu Hause sehen konnte."

Supplied by WENN Samantha Grant bei "Loose Women"

Ben Stansall/WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Twitter / Samantha Markle Samantha Grant, Halbschwester von Herzogin Meghan

