Ist Heidi Klum (44) doch ganz anders, als alle denken? Nach jeder neuen Germany's next Topmodel-Staffel sammeln sich Vorwürfe gegen die Jurychefin. Die Modelmama sei angeblich unnahbar, nicht für die Models da und ohnehin kaum am GNTM-Set anwesend. Show-Finalistin Pia Riegel (22) hat mit dieser Kritik jetzt im Promiflash-Interview aufgeräumt: "Ich mag die Heidi auch supergerne, sie hat sehr, sehr, sehr viele Pluspunkte während der Staffel bei mir gesammelt." Pluspunkte? Das wollen die Leser sicher noch etwas genauer wissen, liebe Pia! Wurde die Red-Carpet-Queen etwa jahrelang zu einseitig dargestellt? "Ich habe mit der Heidi auch ein paar Mal off Camera geredet. Sie ist ein lustiger Typ. Sie ist ein offener Typ, mir ist sie sehr, sehr, sehr sympathisch", erklärte die Münchnerin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de