Kommt Bibi Heinickes (25) erstes Baby per Kaiserschnitt auf die Welt? Die YouTuberin und ihr Langzeitfreund Julian Claßen (25) erwarten Nachwuchs. Doch gleich zu Beginn der Schwangerschaft der Schock für die 25-Jährige: Sie hat Blutungen und Schmerzen! Eine Ärztin stellt daraufhin fest, dass ihre Plazenta ungünstig über dem Muttermund liegt, wie die Influencerin in einem Video auf YouTube erzählt. Wenn das bis zur Geburt so bleibt, hätte das Auswirkungen darauf, wie der Wonneproppen geboren wird: "Das heißt, das Baby kommt halt nicht in den Geburtskanal rein und müsste dann per Kaiserschnitt geholt werden." Aber die Hoffnung auf eine natürliche Geburt muss Bianca noch nicht aufgeben.



