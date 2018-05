Heute Abend entscheidet sich nicht nur, wer Germany's next Topmodel 2018 wird: Alle Kandidatinnen haben in drei Kategorien die Chance, eine weitere Auszeichnung zu erhalten – unter anderem der für die "Best Personality". Sowohl Jury-Mitglied Thomas Hayo (49) als auch sein Kontrahent Michael Michalsky (51) durften jeweils drei Mädchen aus ihren Teams nominieren, die Fans konnten abstimmen. Und SIE hat es geschafft!

Für Team Thomas standen folgende Girls zur Auswahl: Abigail, die mit einer superstarken Persönlichkeit überzeugen und sich gegen fiese Mobbing-Attacken durchsetzen konnte. Trixi (18), deren sonniger und quirliger Charakter den Creative Director überzeugte. Und Zoe, deren selbstbewusstes Auftreten maßgebend für den Lederjacken-Fan gewesen ist. Team Micheal schickte unter anderem Sally (17) ins Rennen, die mit ihren 17 Jahren schon genau wisse, wer sie sei. Außerdem Klaudia mit K (21), die mit absoluter Einzigartigkeit im Kopf des Designers hängen geblieben sei. Zuletzt Gerda, dessen fleißige und sexy Art Michael beeindruckte.

Die Zuschauer waren sich letztlich einig – und Klaudia mit K hat den Titel geholt. Die konnte ihr Glück kaum fassen! "Ich möchte mich bei meinen Freunden, meiner Familie, beim ProSieben-Team, bei meinen Mädels, bei Heidi bedanken. [...] Wir müssen aufhören, uns klein zu machen. Glaubt an euch, ihr seid toll", philosophierte die 21-Jährige – die daraufhin während ihrer Dankesrede von Modelmama Heidi Klum (44) gebeten wurde, sich bitte kürzer zu fassen.

Instagram / heidiklum Die GNTM-Finalistinnen 2018 mit Heidi Klum

Anzeige

Promiflash GNTM-Girls auf der GLOW

Anzeige

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de